Trulli di Alberobello: storia, curiosità e misteri

Visitare Alberobello e alloggiare in un trullo, anziché nella classica camera di albergo, credo che sia una esperienza molto suggestiva. Se cercate un buon indirizzo, allora consiglio ”Il Tipico Resort”. L’organizzazione turistica, attiva da anni ad Alberobello, dispone di oltre 30 trulli e camere in pietra sparsi nel centro storico. Occorre ricordare inoltre che, dato che il centro storico di Alberobello dal 1996 è stato riconosciuto Patrimonio mondiale, i clienti alloggiano in pratica in autentici monumenti storici protetti. I trulli, disponibili in varie grandezze, sono ubicati nelle più tipiche stradine dei vari quartieri. Trovandosi in posizione centrale, sono quindi un ottimo punto di partenza per le diverse visite oppure per lo shopping serale.