Piste, alberghi, piscine e ristoranti aperti in Svizzera?

Gli ospiti della Svizzera d'inverno sono irrequieti a causa dei continui cambiamenti degli orari di apertura dei ristoranti e dei comprensori sciistici. Svizzera Turismo (ST) presenta quindi ora una panoramica completa delle disposizioni cantonali in tutta la Svizzera.

Con la decisione del 18 dicembre 2020, il Consiglio federale ha chiuso ristoranti e strutture culturali e per il tempo libero in tutta la Svizzera. Allo stesso tempo, tuttavia, consente ai Cantoni con uno sviluppo epidemiologico positivo di dare un sollievo selettivo, come ad esempio l'apertura di ristoranti, o nel caso opposto ulteriori restrizioni come la chiusura di comprensori sciistici. Gli ospiti sono irrequieti e la mancanza di chiarezza rappresenta un grosso ostacolo per la pianificazione delle vacanze e delle escursioni. Per esempio, molti ospiti non sanno che i ristoranti degli alberghi sono aperti agli ospiti dell'hotel, o che in alcuni cantoni gli impianti di risalita e le piste sono chiusi, mentre alcuni impianti di risalita sono aperti per le escursioni.

ST mira quindi ad abbattere le barriere per gli ospiti, fornendo una panoramica completa a livello svizzero delle diverse normative cantonali sul sito www.myswitzerland.com/offen con un semplice sistema visivo. Questa panoramica viene costantemente aggiornata e integrata e comprende i link ai diversi fornitori di servizi e al bollettino della neve (www.myswitzerland.com/schnee), anch'esso aggiornato quotidianamente. Per l'aggiornamento, la ST si basa sui feedback dei Cantoni e dell'industria e svolge le proprie ricerche. Uno strumento che offre così agli ospiti, ai media e alle autorità una panoramica centrale, nazionale, semplice ma completa in cinque lingue, che è urgentemente necessaria in considerazione della grande incertezza.

Testo a cura di Claudio Rossetti

Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch

Link utile: www.viaggirossetti.ch