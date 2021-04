Professionalità, integrazione e accoglienza

Diventare infermiere, per la Scuola Superiore Specializzata in Cure infermieristiche (SSSCI), non significa soltanto saper medicare e prendersi cura dei pazienti. Vuol dire trasmettere competenze e sviluppare temi che vanno oltre alla professione, come l’integrazione e l’accoglienza.

Alla Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) del Centro professionale sociosanitario infermieristico di Lugano e Bellinzona, mettiamo al centro i nostri studenti e studentesse, accompagnandoli in percorsi formativi di infermiere/a dipl.SSS, soccorritore/trice dipl.SSS e tre curricoli post-diploma di infermiere/a in cure Intense, in anestesia e in urgenza. Ogni anno sono 170 le professioniste e i professionisti che diplomandosi alla SSSCI s’inseriscono in modo diretto nelle strutture sanitarie del nostro Cantone, dopo aver acquisito competenze tecniche specialistiche di alto livello.

Durante il percorso formativo, gli studenti si confrontano anche con esperienze e progetti diversi, stimolandoli a lavorare in team e realizzare degli approfondimenti su temi particolari in grado di stimolare la riflessione e il confronto. “Integrazione in Corso” è un progetto realizzato nei primi mesi del 2020 dalla classe 2PB18 grazie al quale sono stati discussi e approfonditi il tema dell’integrazione intesa come collaborazione, accoglienza ed uguaglianza. Gli studenti e studentesse del percorso formativo in cure infermieristiche, hanno potuto confrontarsi con le storie, le speranze e i progetti di persone che sono arrivate in Ticino da altre realtà, spesso molto distanti dalla nostra. Durante un’uscita organizzata al Centro di prima accoglienza “L’Ulivo” di Cadro, gestito dalla Croce Rossa sezione del sottoceneri, la classe ha potuto visitare gli spazi vissuti dalle persone richiedenti l’asilo e i laboratori nei quali sono svolti dei corsi di italiano e sugli usi e costumi svizzeri. È stata anche un’occasione per assistere ad un’interessante presentazione dell’infermeria che lavora nel centro, una ex studentessa della nostra scuola. Nel corso del progetto, la classe ha anche partecipato ad una giornata alla Cooperativa Baobab di

Bellinzona, assistendo alle varie attività svolte da questo ente che si occupa in particolare di donne e mamme straniere, accompagnandole nel loro percorso d’integrazione.

È stato un progetto impegnativo e coinvolgente, che ha permesso agli studenti di entrare in contatto con persone, associazioni e strutture sul territorio e mettersi anche alla prova con il ruolo d’intervistatori in un giorno di mercato sulla piazza Grande di Locarno.

Il progetto è stato anche un’occasione per scoprire e valorizzare le straordinarie e diverse competenze dei membri della classe, che si sono rivelati poeti, videomaker, giornalisti e attori. “Ne è valsa la pena?” Sì! È la video-poesia creata e recitata dai nostri allievi, ma anche la sintesi di questo progetto. Un’esperienza definita come unica da parte degli stessi studenti e dalle studentesse, che oggi, a distanza di un anno, sono infermieri/e diplomati SSS pronti a vivere al massimo delle loro possibilità la nuova avventura di vita consapevoli della bella esperienza che si portano dentro.

Scopri tutti i video sul sito della SSSCI!