Una vendetta lunga una vita, in “Sifu” il kung-fu è magia

PARIGI - Un maestro di arti marziali ucciso dal suo allievo più promettente in una notte di pioggia e sangue. Un unico superstite, suo/a figlio/a che otto anni dopo cercherà la giusta vendetta. Parte così, in un'anonima città da film di arti marziali “Sifu” tostissimo titolo d'azione al fulmicotone realizzato dallo studio francese Sloclap.

Quella del kung-fu è per i parigini una vera fissa, ci avevano costruito sopra il loro gioco della consacrazione “Absolver” (2017). Lo strampalato (semi) open world ad ambientazione precolombiana offre la base marziale ma è decisamente un'altra cosa. Se da una parte “Sifu” ne conserva lo stile grafico lievemente stilizzato – ma con una direzione artistica magistrale – dall'altra ne accelera drammaticamente la velocità.

Il risultato è un picchiaduro senza troppi fronzoli, rapido e spietato. Quello della difficoltà estrema, inutile nasconderlo, è forse il più grande difetto del titolo transalpino che potrà risultare facilmente indigesto a chi non ama le sfide. Chi invece le apprezza, e/o addirittura le cerca, dovrà comunque rimboccarsi le maniche perché ci sarà da imparare a memoria pattern di attacco, parate e schivate.

In caso di morte, poi, bisognerà venire a patti con... l'invecchiamento del nostro avatar. Già perché, sconfitta dopo sconfitta, l'eroe/eroina diventerà più anziano – più forte, ma anche più fragile – e raggiunti i 70 anni sarà... Game Over. Un'idea interessante, anche se decisamente bizzarra (ma la spiegazione si nasconde dietro la grande metafora della vendetta che è tutto il gioco).

Se c'è una cosa che non ci è proprio piaciuta, va detto, è tutto il sistema di acquisto di abilità via punti esperienza, disordinata al punto di diventare quasi inutilizzabile. Anche “Absolver” in questo senso non è che brillasse proprio. Per il resto, anche considerando il prezzo, “Sifu” resta un gioco davvero interessante che farà felice gli amanti degli action duri e puri e i fan dei film di arti marziali.

VOTO: 9 “Sifu” è disponibile per Playstation (versione provata) e Pc Windows. Lo abbiamo recensito con una copia gentilmente fornita da Sloclap. ZAF

Sloclap