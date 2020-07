Deadly Premonition 2: così il gioco si fa ancora più strano

TOKYO - Per quanto possa essere omologato, spietato e selettivo anche il mondo dei videogiochi hai suoi titoli davvero bizzarri. Alcuni di questi riescono a esplodere e cambiare le carte in tavola per sempre (è il caso di “Demon's Souls” che ha generato il fenomeno “Dark Souls”) altri restano semplicemente... stranezze.

“Deadly Premonition”, ideato dalla mente folleggiante di Suehiro “Swery” Hidateka è uno di questi: uscito per Playstation 3 e Xbox 360 nel 2010, ha completamente spiazzato pubblico e critica, nel bene e nel male. Una sorta di plagio (molto creativo) di “Twin Peaks” vedeva un agente dell'Fbi decisamente originale, al lavoro su un misterioso e onirico caso di omicidio.

Dai dialoghi e personaggi assurdi, all'impianto tecnico degno di una generazione precedente fino a un sistema di gioco spesso indigeribile, il titolo era una stranezza che meritava di essere almeno provata. L'annuncio di un seguito di questo asino alato in esclusiva per Nintendo Switch ha sorpreso in diversi, ora – grazie a Toybox Inc. – “Deadly Premoniton 2” è diventato realtà.

Ambientato in parte dopo e in parte prima gli eventi del primo titolo, il seguito è sempre e comunque... una bizzarria in grado di far storcere il naso. È un'esperienza grezza, sgraziata, fuori canone e assolutamente spiazzante. Nei panni sempre dell'agente York ci troveremo a girare (in skateboard!) per le strade di Le Carré, città del sud degli States vagamente ispirata a New Orleans.

Il nostro obiettivo sarà fare luce su una serie di omicidi che ha qualcosa di decisamente familiare. Dal punto di vista tecnico non aspettatevi una meraviglia, anzi, “Deadly Premonition 2” resta un pasticciaccio lento, scattante e spoglio. Degno di nota però resta il contorno, assolutamente sopra le righe (forse troppo?) e che ne fa di sicuro un nuovo cult.

Da giocare? Dipende da che tipo di gamer siete, se vi piacciono le cose particolari... fatevi sotto.

VOTO: 7

“Deadly Premonition 2” è un'esclusiva Nintendo Switch.

ToyboxInc.