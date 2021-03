Come memorizzare nuovi vocaboli più in fretta

Non importa quanto sia buona la tua conoscenza di grammatica, se non conosci nessuna parola con cui poterla mettere in pratica, non andrai molto lontano con le tue competenze linguistiche. Il vocabolario apre porte a nuovi mondi e rende l’apprendimento divertente e soddisfacente. Ecco 5 consigli per facilitare la memorizzazione dei vocaboli:

1. Usa teniche mnemoniche

Un modo diffuso di memorizzare nuovi vocaboli è l’uso della mnemonica, che consiste in scorciatoie mentali che aiutano a ricordare parole o concetti più complessi. Per esempio, puoi creare associazioni tra parole: se non ti ricordi come fare lo spelling della parola “accommodation”, ricordati che ha “twoCots” (due brandine) che hanno bisogno di “twoMattresses” (due Materassi). Oppure puoi pensare a un acronimo: ad esempio, quando devi andare allo STORE a comprare Spaghetti, Tomatoes, Olives, Rice, Eggs. Il problema, ovviamente, è che devi ancora memorizzare l’acronimo, la canzone o l’associazione, ma con un po’ di pratica, diventerai bravo a inventarti connessioni creative e utili. E più pensi ad acronimi ed associazioni, più ti ricorderai le parole che le accompagnano.

2. Inserisci le parole all’interno di un contesto

Una buona idea per imparare più parole in fretta è inserirle in un contesto: invece che scrivere liste di parole a caso, prova a inserirle nelle frasi. In questo modo, sai come la parola viene usata normalmente. Inoltre, se ti vengono in mente frasi divertenti, sarà più facile memorizzarle. In base a come impari, puoi anche fare dei disegni o trovare immagini che completino le frasi e inserirle all’interno del loro “habitat naturale”.

3. Impara da situazioni della vita reale

Parlando di situazioni quotidiane: i film, le serie TV, i libri, i podcasts o le canzoni non sono solo un’ottima fonte per le parole più comuni, possono anche aiutarti a memorizzare vocaboli perché vengono sempre associate a una scena, una persona, o un evento reale. Quindi cerca di leggere libri o guardare film in lingua originale (con i sottotitoli) e cerca di capire il significato delle parole. Se vedi o senti una frase che non capisci, scrivila, cercala e inizia a memorizzarla.

4. Rendilo interattivo

Esattamente come è importante trovare i giusti strumenti che funzionano per te, è anche fondamentale rendere l’esperienza di apprendimento il più ampia possibile: non leggere solo le parole da carte o liste – ascolta come vengono pronunciate, ripetile ad alta voce e scrivile o dìgitale. Più rendi il tuo incontro con le parole un’esperienza per tutti e cinque i sensi, meglio è. In fondo, perché non mangiare un gelato mentre impari come vengono chiamati i diversi gusti?

5. Porta il tuo apprendimento al livello successivo

Se vuoi portare l’apprendimento di una lingua al livello successivo, lascia spazio a mappe mentali con parole, sinonimi o contrari associati. Se vuoi trarre il meglio dal tuo processo di apprendimento, cerca di non tradurre la parola nella tua lingua madre, ma spiegala e descrivila nella lingua che stai cercando di imparare.

