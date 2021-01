Effettuati i primi test per i camion a guida completamente autonoma

Waymo, azienda filiale di Google considerata al vertice della ricerca scientifica nel settore, ha di recente lanciato un esperimento su vasta scala effettuando i primi test di autotrasporti a guida autonoma nel contesto di un piano aziendale di lunga durata con il quale Google ha deciso di entrare nel comparto dei veicoli commerciali autonomi. La sperimentazione doveva cominciare la scorsa primavera ma il programma ha subito dei ritardi a causa della pandemia.

Nello specifico, Waymo ha fatto partire dal suo nuovo hub di Dallas 13 autocarri a 18 ruote Peterbilt, completi di telecamere, lidar e computer di bordo, per iniziare i test su strada. L’azienda ha puntato su un particolare corridoio di spedizione nel sudovest degli Stati Uniti che passa per il Texas, ma anche per il Nuovo Messico, per l’Arizona e per la California. Si tratta di tragitti già abbastanza utilizzati per i test di veicoli a guida autonoma grazie al fatto che le strade sono piuttosto larghe e il tempo è generalmente buono.

Per il momento i camion saranno a guida autonoma ma a bordo ci sarà sempre un autista di sicurezza che potrà subentrare prendendo in mano la guida in caso di necessità. Come ha infatti spiegato un portavoce di Waymo, la transizione verso camion senza conducente a bordo sarà graduale e con un approccio responsabile. I primi test in questa direzione dovrebbero comunque avvenire durante i prossimi anni.

Inoltre, proprio al fine di velocizzare questo passaggio e incrementare gli sviluppi nel settore dei trasporti a guida autonoma, Waymo ha di recente annunciato di aver sottoscritto con Daimler, società madre di Mercedes-Benz, un accordo che nel lungo termine tenterà di stabilire una partnership strategica e globale per l’affinamento della tecnologia di guida completamente autonoma per i camion. Finora, infatti, le due aziende hanno lavorato in modo indipendente su queste tecnologie.

In particolare, Daimler, che già nel 2015 aveva annunciato di aver iniziato a lavorare sulla guida autonoma, mostrando un prototipo funzionante chiamato Freightliner Inspiration Truck, poi esposto nella versione di produzione al CES di Las Vegas del 2019, integrerà la tecnologia di guida autonoma di Waymo nella sua flotta di semirimorchi pesanti Freightliner Cascadia.

Come si legge in un comunicato ufficiale diramato da Daimler: «Daimler Trucks sta sviluppando un telaio per camion Freightliner Cascadia personalizzato con sistemi tecnologici forniti da Waymo, con l’obiettivo di stabilire lo standard del settore in termini di affidabilità e sicurezza. Questo chassis consentirà l’integrazione di Waymo Driver con la sua combinazione personalizzata e scalabile di hardware, software e calcolo».

L’obiettivo finale è quello di mettere in circolazione camion di Livello 4 secondo la definizione della Society of Automotive Engineers (SAE) ovvero, limitatamente a una zona circostanziata, in grado appunto di circolare senza un conducente umano al volante.

AvanTi