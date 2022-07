Ma se sono svizzere, perché noi le paghiamo di più?

Spiegazioni analoghe arrivano anche da Kuh Rikon: «Da noi i listini vengono aggiornati annualmente, facendo riferimento a un tasso di cambio mediano. Per questo possono risultare differenze anche importanti. In questo scenario di rincaro c'entra anche la crisi delle materie prime e dell'energia. In genere gli aumenti di prezzo subentrano a scaglioni e per aree, in questo modo è possibile che - in alcuni mesi dell'anno - le differenze con il prezzo svizzero siano ancora più nette».