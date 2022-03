Azioni di Swatch in netto rialzo grazie al MoonSwatch

ZURIGO - Swatch vola in borsa dopo il lancio di MoonSwatch, l'orologio nato in collaborazione con Omega che si ispira a quello portato dagli astronauti sulla Luna. Sul mercato di Zurigo il titolo del colosso orologiero guadagnava in mattinata circa il 4%, a fronte di un mercato generalmente orientato a un rialzo frazionale.

Fortissimo interesse - Il MoonSwatch è stato messo in vendita sabato, generando un fortissimo interesse: davanti ai negozi - ad esempio a Lugano, ma anche in Italia e in altri paesi - si sono formate lunghe code di acquirenti. Il segnatempo in questione è venduto a 250 franchi, mentre quello "originale" - l'Omega Speedmaster Moonwatch - costa circa 5000 franchi.

Il rilancio del titolo - Gli esperti del ramo parlando di una delle collaborazioni più interessanti degli ultimi anni nel settore. Swatch è chiamata a reinventarsi, perché ha sofferto pesantemente negli ultimi anni a causa della concorrenza degli smartwatch. L'andamento dell'azione Swatch (il titolo di riferimento è quella al portatore, simbolo UHR) riflette queste difficoltà: oggi è scambiata a circa 262 franchi, livello comunque del 6% inferiore a quello di inizio gennaio. Nel 2013 aveva raggiunto un piccolo a oltre 606 franchi e ancora nel 2018 sfiorava i 500 franchi. Il calo della capitalizzazione ha spinto nel settembre 2021 il valore fuori dall'SMI, il listino dei 20 più importanti titoli elvetici, per lasciare spazio a Logitech.

Il gruppo Swatch è l'azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 17 marchi (tre esempi: Omega, Tissot, Longines) e dà lavoro a oltre 31'000 persone nel mondo. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. Suo figlio Nick Hayek è attualmente Ceo del gruppo.