Scatto del bitcoin, si riporta a quasi 60'000 dollari

NEW YORK - Nuovo balzo in avanti per il bitcoin. La regina delle criptovalute si è portata oggi a ridosso della soglia dei 60mila dollari, che aveva superato lo scorso mese di aprile per poi toccare il suo picco assoluto a quota 64'804 dollari.

Allo stato attuale, il prezzo della criptovaluta si attesta a 59'458 dollari. A innescare lo scatto in avanti è stata l'anticipazione di Bloomberg sul fatto che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sarebbe pronta a dare luce verde, dalla prossima settimana, all'inizio delle negoziazioni del primo exchange-traded fund (ETF) sui futures su bitcoin.

E così, in meno di un'ora - secondo quanto riporta CoinGecko - la criptovaluta si è resa protagonista di un salto in alto del 3.5% che l'ha riportata, per la prima volta dalla scorsa primavera, a ridosso della simbolica soglia.