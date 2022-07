La crisi di Governo vista dai media internazionali

Dalla Francia LE MONDE evoca «il rischio di una preoccupante destabilizzazione» anche per l'Ue. Perché «la capacità di Draghi di riformare lo Stato italiano e utilizzare fondi europei per rilanciare l'economia era considerata, in particolare a Berlino, come un test ben fondato della solidarietà europea» che aveva portato alla nascita del Recovery Fund. E in un momento in cui due altri «pilastri dell'Ue, il cancelliere Scholz e il presidente Macron, sono indeboliti», continua il giornale parigino, le dimissioni di Draghi rappresentano «un grande shock per il consolidamento dell'Unione, per la sua leadership e per la sua coesione sulla scena internazionale».