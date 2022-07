Mattarella ha sciolto le Camere. Si vota il 25 settembre

Mattarella: «L'ultima scelta da compiere» - Lo scioglimento anticipato delle Camere, ha dichiarato Mattarella, «è sempre l’ultima scelta da compiere specie se, come in questo momento, ci sono davanti alle Camere importanti adempimenti da portare a compimento». Non c'è tempo da perdere: «Il periodo che attraversiamo non consente pause nella determinazione degli interventi per contrastare la crisi economica e sociale e in particolare l’aumento dell’inflazione che comporta pesanti conseguenze per famiglie e imprese».