Il centrodestra e la risoluzione Casini: Draghi e una maggioranza che non c'è più

Manca il numero legale - Conti alla mano, fatti dagli stessi protagonisti, restituiscono un quadro in cui Mario Draghi non ha più una maggioranza a sostenerlo. L'opposizione del centrodestra, insieme al no del Movimento 5 stelle, certificherebbe la crisi - aprendo di fatto lo scenario delle elezioni anticipate in autunno. Lega e Forza Italia hanno inoltre chiarito la loro non partecipazione al voto. Due defezioni che insieme a quella pentastellata (i tre gruppi hanno lasciato l'aula poco prima del voto) sanciscono di fatto la fine dei giochi. Senza di loro mancherebbe infatti il numero legale per validare la votazione.