Il G7 per la sicurezza alimentare globale: un impegno da cinque miliardi di dollari

ELMAU - Il G7 darà fino a cinque miliardi di dollari per la sicurezza alimentare globale, oltre la metà verrà dagli Usa. È quanto trapela da fonti Usa citate dalla Dpa. «Ci impegniamo per ulteriori 4,5 miliardi di dollari per proteggere i più vulnerabili dalla fame e la malnutrizione, per un totale di oltre 14 miliardi di dollari come nostra comune impegno per la sicurezza alimentare globale quest'anno», si legge nel comunicato sulla sicurezza alimentare del G7.