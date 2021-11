Joe Biden contro Xi Jinping: «Ha sbagliato a non venire al G20 e alla Cop26»

GLASGOW - «Xi Jinping ha fatto un grande errore a non venire prima al G20 e poi alla Cop 26». Joe Biden a Galsgow con i media fa il punto finale sulla lunga missione in Europa, con una conferenza stampa prima di volare nuovamente in patria. E il presidente americano non rinuncia a lanciare una frecciata contro il leader cinese che ha disertato sia l'appuntamento romano sia quello scozzese, indebolendo inevitabilmente il risultato dei due summit.

«La Cina deve rispettare le regole e gli impegni come tutti gli altri», ha sostenuto Biden, per il quale l'assenza di Xi rafforza ancora di più quel ruolo di leadership che gli Stati Uniti vogliono tornare a esercitare ponendosi come modello per il resto del mondo: sulla lotta ai cambiamenti climatici come su tutti gli altri dossier sul tavolo della comunità internazionale.

«Gli Usa devono e vogliono guidare il mondo», ha risposto a chi gli chiedeva dell'atteggiamento di Pechino, ma anche di India e Russia, volto a frenare il cambiamento. «Ma non sono preoccupato di un eventuale conflitto armato con la Cina, non ce n'è ragione», ha aggiunto, ribadendo come l'era di Donald Trump sia oramai superata: «Con lui avevamo fatto un passo indietro, ora l'America riparte e rispetterà gli impegni. Perché noi vogliamo respirare».

L'inquilino della Casa Bianca ha quindi sottolineato come nei primi due giorni della conferenza dell'Onu sul clima sia stato fatto molto, ma ammette come ancora ci sia «molto da fare». «Dobbiamo accelerare e concentrarci sulle infrastrutture, anche quelle petrolifere, in modo che siano più sicure, e investire nell'eolico e nel solare, nell'energia pulita», ha proseguito, lanciando un appello affinché tutti i Paesi e tutti i leader diano il proprio contributo.

Ora, dopo la grande visibilità di questi ultimi giorni, Biden dovrà però tornare a vedersela con la vicende interne al suo Paese, con il piano da 1'750 miliardi di dollari che continente oltre 550 miliardi di investimenti nella lotta al clima ancora ostaggio di molti membri del Congresso dello stesso partito democratico. Il presidente americano si è detto ottimista, così come sull'esito del voto di queste ore in Virginia, dove gli elettori scelgono il nuovo governatore ma che è un vero e proprio test nazionale in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo anno e una sorta di referendum sui primi mesi della presidenza Biden: «vinceremo», ha assicurato il presidente, anche se i sondaggi parlano di un testa a testa con il candidato sostenuto da Donald Trump.