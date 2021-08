NEW YORK - Il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato le sue dimissioni, che fanno seguito al rapporto della procuratrice generale dello Stato, che ha affermato che il politico democratico ha molestato sessualmente svariate donne nel corso degli anni.

In questi giorni Cuomo ha cercato di resistere alle pressioni insistenti provenienti non solo dai rivali politici, ma anche dal suo stesso partito (Joe Biden compreso). Ora il 63enne ha gettato la spugna, per sottolineando di non aver fatto nulla di male. Il suo posto verrà preso dalla vice-governatrice Kathy Hochul, che diventa così la prima donna a guidare lo Stato di New York.

Come annunciato in diretta tv, le dimissioni saranno effettive tra due settimane. «Il miglior modo in cui posso essere di aiuto è farmi da parte» e lasciare che le istituzioni tornino salde.