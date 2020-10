Pelosi pronta a ricandidarsi alla presidenza della Camera

WASHINGTON - La presidente della Camera dei rappresentanti americana, Nancy Pelosi, ha annunciato in un'intervista alla Cnn che punterà a una riconferma se i democratici manterranno il controllo dell'assemblea nelle elezioni del 3 novembre prossimo.

Pelosi, che ora ha 80 anni, ha fatto la storia diventando la prima "speaker" donna della Camera nel 2007 e conservando la carica sino al 2011, quando i repubblicani riconquistarono la "House of Representatives". Era poi tornata alla guida dell'assemblea nel 2019, dopo la nuova vittoria dei democratici elle elezioni di medio termine. L'ala radicale del Partito democratico, che include Alexandria Ocasio-Cortez, chiedeva però un ricambio, anche generazionale.

Nancy Pelosi è balzata a più riprese alla ribalta delle cronache per i profondi attriti che ha avuto con Donald Trump. Celebre l'episodio in cui, a inizio febbraio, stracciò teatralmente i fogli su cui era scritto il discorso sullo stato dell'Unione appena pronunciato dal presidente. Ha criticato poi a più riprese l'inquilino della Casa Bianca per il suo atteggiamento verso la mascherina protettiva e la sua gestione della pandemia di Covid-19. Trump, però, ha avuto una piccola rivincita quando Pelosi è stata sorpresa senza mascherina in un salone di parrucchiere che avrebbe dovuto essere chiuso.