Schede scrutinate, Morales è in testa con il 45,3%

LA PAZ - Se fossero confermati i risultati parziali delle elezioni presidenziali in Bolivia, Evo Morales potrebbe essere sulla strada per ottenere un quarto mandato. Con l' 83% dei voti scrutinati, l'ufficio elettorale ha riferito che Morales risulta in testa con il 45,3% dei voti, seguito dal rivale e predecessore Carlos Mesa, al 38,2%. Se uno dei due candidati non supera il 50% ci sarà un ballottaggio tra i primi due piazzati il 15 dicembre.

Nella sua prima reazione, stanotte il presidente uscente ha dichiarato: «Abbiamo ottenuto un altra vittoria elettorale», grazie «al fondamentale voto delle campagne, che è arrivato tardi a causa delle nevicate».

Dopo l'annuncio dei risultati preliminari dello spoglio, l'ex sindacalista "cocalero" ha parlato ieri sera a La Paz di «una nuova vittoria», e di «un quarto successo elettorale consecutivo». Senza fare allusione al possibile ballottaggio, Evo Morales ha assicurato che, a prescindere da tutto, «contiamo con la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato».

Dal canto suo, l'ex presidente centrista Carlos Mesa ha esordito: «Siamo al ballottaggio! Questo trionfo lo dobbiamo alla lucidità del popolo boliviano e in particolare a tutte le persone, milioni di boliviani, che hanno deciso di votare per Comunidad Ciudadana».