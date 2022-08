Un fulmine colpisce una famiglia, grave un 33enne

Stando al Quotidiano Nazionale il bambino di soli quattro anni era in spalle al padre quando l'uomo è stato colpito dal fulmine. Il piccolo è rimasto illeso. Le due donne sono state sbalzate via dalla carica elettrica, ma non hanno riportato lesioni gravi. Diversa sorte per il padre che è stato rianimato da una squadra di soccorso e portato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni gravi.