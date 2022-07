Il governo canadese insiste: «Le scuse del Papa non bastano»

Lo stesso Papa Francesco ha riconosciuto che le ferite non possono essere rimarginate dopo un solo viaggio. Il processo richiederà molto tempo. Il Papa ha ribadito la volontà della Chiesa di «andare avanti in un viaggio fraterno e paziente con tutti i canadesi, in conformità con la verità e la giustizia, lavorando per la guarigione e la riconciliazione e costantemente ispirato dalla speranza».