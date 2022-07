Assassinio di Daphne Caruana Galizia: «Avrei dovuto chiedere un milione di euro»

Dal 2017 a oggi, tre persone sono state formalmente accusate, Vince Muscat, e i fratelli Alfred e George Degiorgio. Il mandante sarebbe Yorgen Fenech. In un intervista rilasciata all'agenzia di stampa Reuters, George Degiorgio, dopo anni di negazione, ha ammesso di essere coinvolto nell'assassinio della donna. Pur dicendosi «dispiaciuto», ammette che «se avessi saputo di chi si trattava, avrei chiesto un milione di euro e non 150mila» per il lavoro. Perché «di business si trattava».