Ecstasy nello champagne: allarme in tutta Europa

ROMA - Non fa bollicine, ha un colore tendente al bruno rossastro e un odore fruttato. Ed è potenzialmente mortale. Un lotto di champagne è stato manipolato e in tutta Europa starebbero circolando bottiglie contenenti una dose estremamente elevata di ecstasy.

Il ministero italiano della Salute ha diramato un avviso ai consumatori riguardante il Moët & Chandon Imperial Ice, in particolare il lotto "LAJ7QAB6780004”. «Dalle informazioni al momento disponibili, sembrerebbe che queste bottiglie siano state manipolate, in quanto i tappi non corrispondono ai tappi iniziali e le bottiglie potrebbero anche essere state completamente svuotate di champagne e quindi riempite con puro MDMA liquido».

Al momento non sono stati riportati casi di intossicazione in Italia, ma in Francia, Belgio, Olanda e Germania è in corso un'indagine di polizia. Il 13 febbraio scorso a Weiden una persona è deceduta e sette sono finite in ospedale con una grave intossicazione. Nei Paesi Bassi altre quattro persone nel frattempo sono state ricoverate dopo aver bevuto una delle bottiglie.

Tra le varie ipotesi considerate c'è quella inerente a dei contrabbandieri che avrebbero dovuto recuperare le bottiglie e ottenere la sostanza filtrando il liquido.