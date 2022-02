Bevono champagne contaminato con ecstasy e la festa si trasforma in tragedia

WEIDEN - Otto persone sono state avvelenate sabato sera in un ristorante di Weiden in der Oberpfalz, in Germania. I partecipanti a una cena festeggiavano l'apparizione televisiva di uno di essi, ma qualcosa non è andato secondo le previsioni. Dopo aver stappato una bottiglia di champagne da tre litri e aver bevuto, i presenti sono crollati nel giro di pochi minuti.

Un 52enne, che aveva bevuto il sorso più lungo, è strisciato nel bagno del ristorante e qui è deceduto, ha dichiarato il fratello della vittima alla Bild. Le altre persone hanno mostrato gravi sintomi di avvelenamento, come convulsioni e schiuma alla bocca. Anche il festeggiato e la titolare del ristorante sono stati ricoverati in ospedale, dove si trova una donna le cui condizioni sarebbero critiche.

Sempre la Bild, che cita fonti di polizia, riferisce che nella bottiglia sarebbe stata trovata una dose estremamente elevata di ecstasy, circa 1000 volte superiore a quella considerata normale. Questo giustificherebbe il colore violaceo del liquido descritto dai presenti - caratteristica peculiare dei cristalli di MDMA è proprio il loro colore rosa. Il gerente del ristorante assicura che la bottiglia era stata acquistata il giorno prima e stappata sotto gli occhi dei convitati. La polizia, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, prende in considerazione varie ipotesi compresa quella della bottiglia usata da contrabbandieri o spacciatori per trasportare illegalmente lo stupefacente, che avrebbe dovuto essere recuperato tramite filtraggio.

Non è ancora chiaro come il recipiente sia finito nel negozio di alimentari nel quale è stato effettuato l'acquisto.