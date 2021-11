Venti devastanti sferzano il Regno Unito, tre decessi

LONDRA - Tre persone hanno perso la vita a causa dell'arrivo della tempesta Arwen, che ha colpito il Regno Unito con venti fino a 155km/h, accompagnati da pioggia e neve.

Un 35enne locale è morto nell'Aberdeenshire (Scozia) quando un albero è caduto sulla sua auto. Anche negli altri due casi fatali (nella Contea di Cumbria e ad Antrim, in Irlanda del Nord) le vittime sono state colpite dalla caduta di alberi divelti dai venti, segnala la Bbc.

Le autorità avevano in precedenza emesso un raro avvertimento di codice rosso per la costa orientale della Scozia e per l'Inghilterra nord-orientale, spiegando in seguito che le raffiche durante la notte hanno colpito «un'ampia fascia del Regno Unito». Numerosissimi alberi sono stati abbattuti e diversi edifici danneggiati, con i pompieri che sono dovuti intervenire molteplici volte.

Nella Contea di Northumbria, moltissimi camion sono poi rimasti bloccati in autostrada a causa dalle condizioni avverse. Anche diversi treni si sono dovuti fermare, aumentando ancor più i disagi alla circolazione. Un passeggero nell'Aberdeenshire ha dichiarato di essere rimasto bloccato su un treno per 17 ore, con il personale che è fortunatamente riuscito a garantire cibo ed acqua ai viaggiatori bloccati.

In Scozia si segnala infine che più di 100'000 persone sono rimaste senza corrente per diverse ore.

keystone-sda.ch