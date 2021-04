AstraZeneca, sospesa la sperimentazione su bambini e adolescenti

OXFORD - È stata sospesa la sperimentazione sui bambini del vaccino anti-coronavirus di Oxford-AstraZeneca.

Si tratta di una misura precauzionale, ha spiegato alla BBC il professor Andrew Pollard dell'Università britannica di Oxford, in attesa di ulteriori informazioni su un possibile collegamento con rari casi di coaguli di sangue e trombosi. Si attende per le prossime ore un pronunciamento in merito da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

Pollard ha dichiarato: «Sebbene non ci siano problemi di sicurezza nello studio clinico pediatrico, attendiamo ulteriori informazioni dall'Agenzia regolatrice inglese dei farmaci (Mhra) sulla sua revisione di rari casi di trombosi / trombocitopenia che sono stati segnalati negli adulti, prima di somministrare ulteriori vaccinazioni» in questa fase sperimentale.

Erano circa 300 i partecipanti al test volontario, spiega ancora la BBC. Gli scienziati vogliono capire se la somministrazione della dose produce una forte risposta immunitaria anche nella fascia d'età tra i 6 e i 17 anni. Ai partecipanti è stato consigliato di continuare a presentarsi a tutte le visite mediche programmate.