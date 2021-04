La protesta degli ambulanti: tensioni e scontri con la polizia a Roma

ROMA - Giornata di manifestazioni e tensione in varie città italiane, in occasione delle proteste degli ambulanti che vendono prodotti non alimentari e di alcune categorie di commercianti, contro le restrizioni imposte dal governo per contrastare la pandemia di coronavirus.

Roma - A Roma si è protestato davanti alla Camera dei deputati: la polizia in tenuta anti-sommossa ha respinto, stando ai media italiani, un tentativo di sfondamento dello sbarramento di sicurezza. A scaldare ulteriormente gli animi sarebbero stati gli organizzatori della manifestazione, che dopo il comizio di Vittorio Sgarbi avrebbero incitato la folla a passare all'azione. Gli agenti hanno risposto al lancio di oggetti e fumogeni con una carica. Un poliziotto è rimasto ferito e non è chiaro quanti manifestanti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche.

Tra la folla ci sarebbero stati esponenti del movimento di estrema destra Casapound e di Italexit, che fa capo all'ex M5S Gianluigi Paragone. Impossibile non notare tra la folla un uomo vestito come lo "sciamano di QAnon" che, il 6 gennaio, fu tra i protagonisti dell'assalto a Capitol Hill a Washington.

Milano - Almeno duecento manifestanti si sono radunati davanti alla Stazione Centrale di Milano, bloccando la strada e improvvisando un corteo. «Siamo gli unici ancora chiusi. È giusto che riaprano le scuole, molti negozi riapriranno o non sono mai stati chiusi: noi chi siamo? I nemici sociali?» è la voce raccolta da Repubblica. Gli fa eco un altro manifestante, che al Corriere della Sera ha dichiarato: «Mi avete tolto il lavoro, come posso affrontare questa situazione? Conte, Draghi, io non ce la faccio più, dobbiamo protestare per le persone che si sono suicidate perché disperate».

Le altre proteste - Sit-in e manifestazioni hanno avuto luogo fin da questa mattina anche a Imperia, a Foggia, a Bari e in Campania, dove è stata bloccata l'autostrada A1 in prossimità dell'uscita Caserta Sud. Domani saranno gli ambulanti toscani a protestare a Pistoia e poi a Firenze.

keystone-sda.ch / STF (Andrew Medichini)