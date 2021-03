«Tutta l'Italia viaggia verso la zona rossa»

MILANO - La variante inglese comincia a diffondersi in Italia e, con essa, è boom di contagi. E così la cartina colorata si incupisce, giorno dopo giorno.

Non nasconde la sua preoccupazione, Guido Bertolaso - consulente per il Piano Vaccinale lombardo - che si aspetta una regione color rosso a partire da lunedì prossimo 8 marzo: «La Lombardia è più vulnerabile, ma tutta l'Italia si sta avvicinando a passo spedito verso la zona rossa», ha dichiarato ai media italiani in conferenza stampa presso il palazzo della Regione a Milano. Da questa tendenza al peggioramento è però esclusa la Sardegna, ancora in zona bianca.

Stando ai numeri, continua Bertolaso, in Lombardia ci sarebbero «province che sono già ora in zona rossa» (con i bilanci più pesanti identificabili fra Milano, Brescia) e con i reparti di cure intense fortemente sotto stress.

Bertolaso non nasconde una certa frustrazione per quanto riguarda i vaccini: «È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni».

Per la presidenza della Regione però l'allarme deve esser confermato dalle cifre: «Aspettiamo i dati del CTS, dopo si potrà valutare. Attualmente la Lombardia è ancora arancione con alcune aree rafforzate», ha confermato Attilio Fontana, «ora possiamo solo monitorare, e tenere d'occhio le criticità là dove vengono evidenziate».