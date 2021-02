In sedici a fare festa in appartamento, otto sono svizzeri

MILANO - Mentre a Milano si susseguono le polemiche per gli assembramenti del fine settimana in zona gialla (prima del ritorno, domani, a quella arancione), due feste private sono finite nel mirino della polizia. In una erano presenti anche degli svizzeri.

Sedici giovani, tra i 19 e i 28 anni, sono trovati a fare festa in un appartamento in via Napo Torriani, vicino alla stazione Centrale di Milano. Nella casa presa in affitto gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione per schiamazzi e hanno trovato sette italiani, 8 svizzeri e un tedesco. Tutti sanzionati.

Poco dopo la polizia è intervenuta in viale Crispi dove un locale non aveva chiuso i battenti. Sanzioni in questo caso per il proprietario del bar (c'erano anche due dipendenti) e per 38 clienti. Sono stati anche sequestrati un telefono e pochi grammi di cocaina.

In entrambi i casi è intervenuta la polizia con sanzioni amministrative per le violazioni delle normative anti-Covid.