Trema la terra anche in Veneto

VERONA - Trema la terra anche nell'Italia del nord: un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato alle 15.36.

L'epicentro, secondo l'Istituto nazione di geofisica e vulcanologia, è in provincia di Verona, a Salizzole. La scossa è stata avvertita distintamente sia in Veneto che in Lombardia, fino in provincia di Como e al confine con la Svizzera.

Due scosse di minore intensità erano già state segnalate sempre a Salizzole, in provincia di Verona, tra le 14 e le 14.50.