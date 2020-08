Infermiere gli ruba la tessera del bancomat e fa acquisti per 7'000 euro mentre lui muore di Covid-19

BERGAMO - Era ricoverato in ospedale per il coronavirus che lo avrebbe poi ucciso. Uno degli infermieri del reparto che lo aveva in cura è riuscito a sottrargli la tessera del bancomat, e anche il pin, prelevando e compiendo acquisti per 7'000 euro. Intanto l'uomo lottava fra la vita e la morte in terapia intensiva. È successo nel Bergamasco, come riportato dai media italiani.

La vittima, un pensionato di Cividate al Piano (BG) ricoverato in una struttura lombarda tenuta segreta dagli inquirenti. A scoprire il furto, le sorelle del defunto che hanno controllato il conto corrente con gli inspiegabili prelievi, durante la degenza.

La perquisizione degli agenti della caserma di Romano di Lombardia (BG) a casa dell'infermiere 41enne, avvenuta questo lunedì, ha permesso di identificare la merce da lui acquistata: fra le quali un computer, una televisione, degli altoparlanti e vari elettrodomestici.

L'uomo è stato denunciato per furto aggravato.