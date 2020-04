Coronavirus: oltre 195.000 morti nel mondo

ROMA - I morti provocati dal coronavirus a livello mondiale hanno superato quota 195.000, mentre il numero complessivo dei casi si avvia verso la soglia del 2,8 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University.

Nel mondo si registrano adesso 195.920 decessi, 5.059 in più rispetto alla rilevazione di ieri alla stessa ora. Il bilancio dei casi è a quota 2.790.986, mentre le persone guarite sono 781.382.

Questo mentre in Svizzera, nella giornata di ieri, sono state segnalate 181 persone positive, per un totale di 28.677 i casi di Covid-19 confermati in Svizzera e Liechtenstein. I decessi invece sono saliti a 1309, ossia 41 in più di ieri. Ma per mezzogiorno circa si attendono i dati aggiornati relativi alle ultime 24 ore.

Il Belgio pianifica l'uscita dalla quarantena - Intanto, oltre un mese dopo l'entrata in vigore delle restrizioni per contenere la pandemia di Covid-19, anche il Belgio pianifica l'uscita dalla quarantena. Il processo sarà «graduale». «Non potremo mai escludere di dover fare dei passi indietro», perché il Paese è in bilico su «un equilibrio fragile» e l'operazione «dipende dall'evoluzione dei dati sanitari», quindi «nessuna data è scolpita nella pietra» ha avvertito la premier Sophie Wilmes al termine di una riunione del Consiglio nazionale per la sicurezza durata oltre sette ore.

Quattro sono le date che scandiranno un primo ritorno alla normalità: il 4 maggio riaprirà un numero molto limitato di attività, ma per le aziende resta consigliato il telelavoro. L'attività fisica all'aperto sarà permessa con massimo due persone. L'11 maggio riapriranno le attività commerciali, seguendo restrizioni che devono ancora essere definite.

Il 18 maggio ci sarà una riapertura graduale e parziale delle scuole, mentre solo a giugno potrebbe toccare a bar e ristoranti. Portare una mascherina o una protezione per naso e bocca sarà obbligatorio sui mezzi pubblici e sul luogo di lavoro quando non è possibile garantire le distanze di sicurezza.