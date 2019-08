A New York è scomparso uno chef

NEW YORK - Andrea Zamperoni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, noto ristorante nella stazione newyorchese di Grand Central, è scomparso da diversi giorni.

Zamperoni, lodigiano di 33 anni, che vive nel Queens, è stato visto per l'ultima volta dai suoi colleghi a fine turno sabato notte. Lo ha detto al New York Post il manager del ristorante, Fernando Dallorso che lo ha anche definito «una persona di gran cuore e un gran lavoratore».

Stando a un aggiornamento del portale QNS suoi coinquilini però l'avrebbero rivisto lunedì mattina nella sua casa di Elmhurst (Queens) mentre si apprestava ad andare a lavorare. Al ristorante, però, non ci è mai arrivato. Da cui l'allarme alla polizia.

Zamperoni è ritenuto in buona salute fisica e mentale. Come riportato dai media italiani a New York sarebbe giunto il fratello Andrea, anche lui chef a Londra, per aiutare gli inquirenti.