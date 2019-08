Per scommessa uccidono un coniglio a sassate

ISCHIA - Un atto da codardi, quello di un gruppo di balordi verificatosi a Ischia negli scorsi giorni. Per scommessa hanno ucciso il piccolo Roger, a cui i bambini della zona, come i turisti, portavano cibo e dolcezza.

Un atto di crudeltà riportato dai quotidiani Il Golfo e Repubblica e denunciato, in primis, dal consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: «Una cosa inaccettabile e vergognosa. Non si può assassinare un animale per divertimento. Ci siamo subito attivati per cercare di identificare questi balordi e denunciarli alle autorità. Non devono assolutamente passarla liscia. Chi ammazza un animale per goliardia è un brutale criminale».