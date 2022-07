Contrabbando di alcolici, sostanze nocive causano 36 vittime in India

NEW DELHI - In India nello Stato del Gujarat è stata consumata una versione alterata di Moonshine, liquore ad alta gradazione che spesso viene prodotto illegalmente. Circa 36 persone sono morte e 50 persone sono state ricoverate in ospedale nell'India occidentale dopo aver bevuto gli alcolici contaminati da sostanze nocive come il metanolo. «Circa 10 persone sono state arrestate e sono stati recuperati circa 475 litri di prodotti alcolici di contrabbando», riferisce il direttore generale della polizia della regione Gujarat, Ashish Bhatia.