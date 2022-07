«Pensavamo di aver visto tutto con il Covid-19...»

Nonostante l’allerta, non sono previsti blocchi o periodi di lockdown come nelle fasi iniziali della pandemia. C’è, però, chi ipotizza il ritorno dell’obbligo di mascherina, soprattutto nelle grandi città come New York, appunto. «Io ho ricominciato a usare la maschera da settimane. Tendo a portarla anche all’aperto se c’è molta gente intorno a me», ci dice con apprensione Alex, che nonostante l’afa newyorkese opta per la protezione.