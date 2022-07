È giallo sull'aereo cargo ucraino precipitato in Grecia

ATENE - Un misterioso incidente aereo ha creato allarme in Grecia, facendo temere una fuga di materiale tossico. Un cargo ucraino partito dalla Serbia con 11 tonnellate di armi è precipitato vicino a Kavala, apparentemente per un problema al motore, provocando la morte di tutti gli otto membri dell'equipaggio. E diffondendo una sostanza bianca che ha provocato problemi respiratori ai primi soccorritori. I vigili del fuoco in seguito hanno spiegato di non aver trovato «materiali pericolosi», ma è rimasto il giallo sulle cause dell'incidente, e sono partite anche speculazioni sulla destinazione delle armi. I media locali hanno ipotizzato che fossero dirette in Ucraina, ma il governo a Belgrado ha assicurato: «Era una fornitura per il Bangladesh».