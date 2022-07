Politico di Hong Kong risulta positivo dopo la visita di Xi

Covid ad Hong Kong e Macao - Hong Kong viaggia al ritmo di 2’000 positivi al giorno. Ma il capo del governo, John Lee, ha dichiarato che non esistono piani per condurre test universali. Mentre a Macao, è stato inaugurato un nuovo ciclo di test Covid rivolto agli oltre 600.000 residenti, nel tentativo di contenere la diffusione del virus. La “Las Vegas d’Oriente”, infatti, ha un solo ospedale pubblico e vede ben 11.000 persone attualmente in quarantena. Tutti i servizi non essenziali sono chiusi, così come le scuole, i parchi, le infrastrutture sportive e i ristoranti offrono solo tramite take away. Rimangono aperti i casinò, ma gran parte del personale impiegato si trova a casa, seguendo le istruzioni impartite alla popolazione. Queste misure restrittive arrivano dopo che la città è stata Covid-free dall’epidemia dell’ottobre 2021.