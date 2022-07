La tratta di esseri umani facilitata dai visti universitari nel Regno Unito

La truffa - Ma come funziona il raggiro? È molto semplice: le università concedono i visti d’entrata per gli studenti provenienti da nazioni del Terzo mondo. Una volta sbarcati in Inghilterra i ragazzi, dopo poche settimane, smettono di frequentare i corsi e spariscono nel nulla. Gli studenti vengono ritrovati successivamente a chilometri di distanza costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento. Ai giovani, nativi soprattutto dall’India, dalle Filippine e dei paesi africani, viene sequestrato il passaporto e sono costretti a lavorare in condizioni vicine alla schiavitù. Le autorità sono già corse ai ripari e stanno esortando le università a stare in allerta sulle frequenze degli studenti provenienti da paesi in via di sviluppo.