L'ambasciatore russo negli USA: «Sono isolato, non rispondono alle mie chiamate»

WASHINGTON - Casa Bianca e il dipartimento di Stato non rispondono alle sue chiamate, senatori e deputati non vogliono avere nulla a che fare con lui. Anatoly Antonov, l'ambasciatore russo a Washington, si sente «isolato», e non solo dall'amministrazione Biden.

Il diplomatico non parla con Vladimir Putin da cinque anni, da quando è arrivato negli Stati Uniti. «E perché dovrei parlarci? Per dare all'FBI una possibilità di ascoltare tutto quello che ha da dirmi», dice il diplomatico in un'intervista a Politico.

Nonostante la mancanza di contatti, Antonov respinge le notizie secondo cui il leader del Cremlino non viene informato sull'andamento della guerra. «Sa tutto», dice. «Studia a fondo ogni rapporto che riceve dai servizi, e solo dopo prende le decisioni». Quanto all'invasione dell'Ucraina e alle atrocità di Mosca, Antonov naturalmente «invita a guardare le due facce della medaglia», ammettendo tuttavia che la guerra non fa bene «né alla Russia, né all'Ucraina, né agli Usa».

Sempre più solo, il diplomatico di Mosca si lamenta anche del fatto della drastica riduzione del personale dell'ambasciata. Il personale di servizio è passato da 1'200 a 130 persone, oltre a 170 diplomatici e staff. Da maggio dell'anno scorso 100 impiegati sono stati espulsi e da qui a giugno se ne andranno altri 20, incluso lo chef. «Quali problemi può creare il mio cuoco alla sicurezza degli Stati Uniti?», chiede Antonov che auspica ancora un miglioramento dei rapporti tra Usa e Russia. «Per quanto mi riguarda, sono ancora convinto che dovremmo essere partner. Prima lo eravamo, ora non lo siamo più, è un peccato».