Will Smith bandito dagli Oscar per dieci anni

LOS ANGELES - L'Academy Award mette al bando Will Smith: non potrà partecipare agli Oscar per 10 anni. Smith non potrà neppure partecipare ad alcun evento organizzato dall'Academy per il prossimo decennio, ma il consiglio direttivo dell'organizzazione ha deciso di non revocare l'Oscar vinto dall'attore il 27 marzo, neanche un'ora dopo lo schiaffo in diretta al comico Chris Rock, per il ruolo del padre delle sorelle Williams nel film "King Richard - Una famiglia vincente". Nel suo discorso di accettazione, nel momento di ritirare la statuetta, l'attore, con gli occhi lucidi, aveva chiesto scusa all'organizzazione.

Scuse che però non sono bastate all'Accademy che oggi per bocca del presidente David Rubin e della Ceo Dawn Hudson ha annunciato la decisione. Un ennesimo (restando in tema) schiaffo in faccia per Will Smith che ha causa del suo comportamento durante la notte degli Oscar aveva già visto sfumare diversi progetti di alto profilo. Netflix ha infatti dato una chiara frenata al film d'azione “Fast and Loose” in cui l'attore avrebbe dovuto essere il protagonista, mentre Sony ha fermato lo sviluppo, già in fase avanzata, di “Bad Boys 4”.