Il test di un missile ipersonico compiuto in segreto dagli Stati Uniti

WASHINGTON D.C. - Senza clamore, e lontano dai riflettori mediatici, gli Stati Uniti hanno portato a compimento il test di un'arma ipersonica lo scorso marzo.

Il lancio, scrive la CNN, è rimasto segreto per «non esacerbare le tensioni con la Russia» alla vigilia della partenza di Joe Biden per il tour diplomatico in Europa a fronte dell'inizio della guerra in Ucraina. La procedura, confermano dal Pentagono, era già stata programmata da tempo e ben prima che Putin facesse la sua mossa, invadendo il Donbass.

Si tratta del secondo test di questo tipo compiuto con successo e ha coinvolto un bombardiere B-52 e un'arma balistica dell'azienda bellica americana Lockheed Martin. Il missile, propulso da un motore ad aria compressa in grado di portarlo a velocità Match5.

I dettagli, riporta sempre l'emittente americana, sono comprensibilmente abbastanza scarni. Ma si sa che il vettore è arrivato a toccare una punta di 6'115 km/h (3'800 miglia all'ora).

La prima a rivelare di aver effettuato con successo un test con un'arma ipersonica, in un valzer di smentite nel nome della segretezza, è stata la Cina seguita poi dalla Russia (che li ha anche utilizzati nella guerra recente, per colpire un deposito).

Anche la Corea del Nord dichiara di averli collaudati con successo, e già a gennaio, ma gli osservatori internazionali invitano a prendere con le pinze le dichiarazioni di Pyongyang.