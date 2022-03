«Ma cosa fa Nancy Pelosi mentre Biden parla?», il video diventa virale

WASHINGTON - È diventato virale sui social media, dove è già stato trasformato in un meme, lo strano comportamento della speaker della Camera americana Nancy Pelosi durante il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden.

Mentre il presidente stava parlando dei veterani di guerra che hanno combattuto in Iraq e in Afghanistan assicurando che l'amministrazione si prenderà cura di loro, le telecamere hanno immortalato Pelosi alzarsi in piedi, fare un sorrisetto beffardo e strofinarsi i pugni come se si stesse trattenendo dall'applaudire.

Il gesto è stato notato dagli utenti di Twitter ma anche dai tanti giornalisti che stavano seguendo l'evento. Alcuni l'hanno definito quantomeno "bizzarro", altri si sono chiesti se la speaker della Camera fosse «sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente», altri se «stesse bene» e qualcuno ha persino pensato che «quel gesto da hippy fosse un segnale segreto».

Pelosi era diventata una star dei social media, fornendo materiale per diversi meme, due anni fa quando aveva stracciato il discorso sullo Stato dell'Unione di Donald Trump.