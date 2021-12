Gli Emirati inseguono 5 record mondiali per la notte di Capodanno

DUBAI - La corsa ai record degli Emirati Arabi Uniti non si ferma neanche la notte di Capodanno, quando il Paese tenterà di conquistare cinque primati mondiali attraverso le sue celebrazioni per l'ingresso nel 2022, mentre la pioggia che raramente si verifica nel Paese minaccia di rovinare la festa per l'arrivo del nuovo anno.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Wam, Abu Dhabi metterà in scena uno spettacolo pirotecnico di 40 minuti nell'ambito dello Sheikh Zayed Festival, che proverà a battere tre Guinness World Record in termini di volume, durata e forma.

Anche l'emirato di Ras Al Khaimah vuole un ingresso nel 2022 da record, con uno spettacolo pirotecnico di 12 minuti che coprirà un'area di 4,7 chilometri. L'evento mira a ottenere due primati mondiali, per "il maggior numero di multirotori/droni telecomandati che lanciano fuochi d'artificio contemporaneamente" e "lo spettacolo pirotecnico di multirotori/droni di maggiore altitudine".

Nel frattempo, a Dubai saranno 36 gli spettacoli in programma in 29 luoghi diversi, con due spettacoli pirotecnici a Expo 2020 Dubai e i tanto attesi fuochi d'artificio presso la torre più alta del mondo, il Burj Khalifa.

Mentre tutto è predisposto per l'arrivo dell'anno nuovo, la pioggia sembra essere pronta a rovinare i festeggiamenti nel Paese. Dopo un periodo di siccità di due anni, con precipitazioni in gran parte limitate agli Emirati del Nord, temporali sono caduti su Dubai e Abu Dhabi nella notte e altre piogge sono previste per questa sera e domani in alcune parti degli Eau.

I residenti di Dubai si sono svegliati con tuoni e fulmini nelle prime ore di oggi: la pioggia è caduta per circa 90 minuti intorno alle ore 3 locali (la mezzanotte svizzera), con un secondo diluvio poco dopo le 11 del mattino. Secondo quanto riferito dai media, le previsioni mostrano un nuovo fronte di pioggia intorno alle 23 di questa sera. Domani, ci saranno rovesci intermittenti per tutta la giornata, secondo le previsioni del Centro nazionale di meteorologia.