Polemica per la foto natalizia con le armi del deputato Thomas Massie

WASHINGTON - Un membro del Congresso degli Stati Uniti sta affrontato una raffica di critiche dopo aver postato una foto di Natale della sua famiglia in posa con dei fucili in stile militare, in particolare - riporta la Bbc - vista la sparatoria avvenuta pochi giorni fa in una scuola del Michigan.

Si tratta del repubblicano del Kentucky, Thomas Massie, che ha pubblicato la foto su Twitter con la didascalia: «Buon Natale! ps. Babbo Natale, per favore porta delle munizioni».

Il post è stato condannato da una serie di famiglie colpite dagli episodi di violenza armata avvenuti negli ultimi anni negli USA, oltre a figure di entrambi i lati della spettro politico. Ad esempio, Manuel Oliver, il cui figlio è morto nella sparatoria avvenuta in un liceo di Parkland nel 2018, ha detto alla CNN che il tweet era assolutamente di «cattivo gusto» e che Massie «è parte del problema». Il politico democratico John Yarmuth (Kentucky) ha definito il post «scandaloso», mentre il repubblicano Adam Kinzinger (Illinois) lo ha descritto come una sorta di esibizione di «feticismo» nei confronti delle armi.

«Visto che stiamo condividendo foto di famiglia, ecco le mie», ha invece risposto al Tweet Fred Guttenberg, attivista la cui figlia Jamie è un'altra delle vittime di Parkland: «Una è l'ultima foto che ho fatto di Jaime, l'altra è dove è sepolta a causa della sparatoria alla scuola di Parkland».

Tuttavia, altri politici sono intervenuti in difesa del deputato. Ad esempio la repubblicana Lauren Boebert (Colorado), che ha condiviso: «È questo il mio tipo di biglietto Natalizio!». Anche Jose Castillo (Florida) si è espresso a favore del collega: «Tutto quello che voglio per Natale è... più funzionari eletti come Thomas Massie». L'attivista conservatrice Candace Owens ha poi aggiunto che la foto non ha nessuna correlazione con la sparatoria in Michigan: «Ora la sparatoria è colpa di Massie perché ha condiviso una foto di lui e della sua famiglia con armi da fuoco legali?» ha twittato, intervenendo a favore del 50enne.