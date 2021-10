Biden perde ancora consensi: ora è al 43,5%

WASHINGTON - Continua a scendere il gradimento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ora si trova al 43,5%, secondo la media dei principali sondaggi realizzata periodicamente da FiveThirtyEight, che rileva la perdita di consensi specialmente tra gli elettori ispanici e indipendenti.

Una perdita di consensi è fisiologica per ogni inquilino della Casa Bianca al termine della "luna di miele" che segue all'insediamento, ma su Biden pesa una serie di circostanze a lui sfavorevoli. A cominciare dalla diffusione nel paese della variante Delta del Covid-19, che ha causato una nuova ondata di contagi. Un deciso peggioramento del suo indice di gradimento è arrivato con il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan (e le modalità di questo disimpegno militare non hanno sicuramente aiutato). Ci sono poi varie questioni politiche interne, a partire dalla maxi agenda economica che non ha ancora ricevuto luce verde dal Congresso.

Il confronto con gli altri presidenti - Dati alla mano, Biden fa meglio del suo predecessore Donald Trump (che a nove mesi dall'insediamento aveva un gradimento del 37,8%) ma peggio dei presidenti degli ultimi 30 anni: Bill Clinton era al 44,9% e Barack Obama al 52,6%. Diverso il caso di George W. Bush, che veleggiava su cifre simili a quelle di Obama prima che gli attentati dell'11 settembre facessero schizzare la sua popolarità all'86,8%.

I giorni di vacanza - Chissà quale peso avrà avuto il conteggio dei giorni di vacanza compiuti da Biden da gennaio a oggi. Secondo il calcolo della Cnn, ha passato 108 dei suoi primi 276 giorni da presidente (del tutto o in parte) in una delle sue proprietà in Delaware o nella tenuta di Camp David. Le assenze sono quindi più numerose di quelle di Donald Trump, che nello stesso periodo di tempo aveva trascorso 70 giorni tra Camp David, il New Jersey e la tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Anche Obama e Bush avevano fatto meno vacanze di Biden.

Dalla Casa Bianca precisano però che molti di questi giorni calcolati dal media Usa cadono nei fine settimana e che Biden si reca nella sua casa di Wilmington (distante meno di un'ora da Washington) dopo aver lasciato l'ufficio il venerdì e rientra nella capitale prima dell'inizio delle attività del lunedì.