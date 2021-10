Caro benzina, cento euro di aiuto alle classi medie

PARIGI - Il premier francese, Jean Castex, intervenendo al TG delle 20:00 di TF1, ha annunciato un aiuto governativo di 100 euro per consentire alle «classi medie» di far fronte al caro-benzina, che in Francia sta toccando livelli record. A sei mesi dalle elezioni presidenziali, il braccio destro del presidente Emmanuel Macron ha anche riferito che il prezzo del gas verrà «bloccato» per tutto il 2022.

Secondo quanto riferito da Castex, il contributo di 100 euro per far fronte al caro-benzina andrà a favore di circa 38 milioni di cittadini francesi. L'aiuto riguarda, in particolare, quei cittadini delle «classi medie» che guadagnano "meno di 2000 euro netti al mese".

A cominciare da tutti coloro che hanno bisogno della loro auto per andare al lavoro, ma anche quei disoccupati che utilizzano il loro mezzo per cercare un'occupazione o anche i pensionati. Secondo un recente sondaggio realizzato anche in vista dell'imminente corsa all'Eliseo, quella del potere d'acquisto è la principale preoccupazione dei francesi, molto davanti a temi sbandierati dall'estrema destra come sicurezza e immigrazione.

In Francia, il prezzo alle stazioni di servizio è cresciuto di altri 2 centesimi la settimana scorsa, raggiungendo un livello medio storicamente alto, a 1,56 euro/litro per il gasolio e 1,62 euro per la benzina senza piombo. Castex ha difeso l'operato del governo per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia ed ha definito Macron come «presidente del potere d'acquisto». Ha poi precisato che «questa specie d'indennità d'inflazione» destinata a 38 milioni di francesi verrà versata automaticamente. I francesi «non dovranno fare nulla, sarà automatico. Passeremo per diversi circuiti. Forniremo i dettagli nei prossimi giorni».