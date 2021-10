In Italia, a Rossiglione, il nuovo record europeo di precipitazioni

ROSSIGLIONE - Più di 740 millimetri di pioggia in sole 12 ore, qualcosa che non si era mai visto prima in Europa.

È quanto è successo lunedì quattro ottobre a Rossiglione, in provincia di Genova, quando il cielo si è scatenato e ha scaricato una quantità d'acqua impressionante sulla regione.

Decine di persone hanno dovuto essere soccorse, con smottamenti e allagamenti che hanno impegnato gli enti di primo soccorso. A Quiliano, a quanto riporta il Corriere.it, è crollato anche un ponte. In totale, si stima che i danni causati dal maltempo - sebbene la conta non sia ancora conclusa - abbiano superato i dieci milioni di euro.

I duemila abitanti del Comune, tra strade allagate, frane, e linee di comunicazione interrotte, hanno lottato contro il fango e la pioggia, che ha isolato interi nuclei familiari, recuperati poi con l'elisoccorso. «Il territorio è al collasso», ha dichiarato a riguardo il sindaco, Katia Piccardo, con un post su Facebook, dove ha chiesto di dichiarare «lo stato d'emergenza». Al Secolo XIX, alcuni residenti hanno parlato di «colline che vengono giù, ma non sono frane, è un impasto desto di fango e rocce, come se fosse lava».

Il climatologo Maximiliano Herrera ha intanto confermato «che è stato stabilito un nuovo record europeo per la più alta quantità di pioggia in 12 ore». Una prima europea che non è passata inosservata nemmeno agli occhi dell'attivista per il clima Greta Thunberg - una delle favorite per il premio Nobel per la Pace 2021, che sarà assegnato domani - che ha retwittato l'accaduto.

Pioggia del deserto

Quello italiano non è l'unico nuovo record legato al maltempo degli scorsi giorni.

Il ciclone Shaheen, che ha colpito recentemente l'Oman, ha infatti scaricato «anni di precipitazioni» in pochi giorni, portando a inondazioni che hanno persino causato alcuni decessi e diversi feriti. Tutto questo in un paesaggio tipicamente desertico, che raramente vede molta pioggia nel corso di un anno intero.

L'arida città di Al Khaburah, riporta l'emittente statunitense CNN, è stata raggiunta da 300 mm di pioggia, ovvero l'equivalente di più di 3 anni di precipitazioni, in circa 24 ore. Una stima confermata dal Dipartimento Meteorologico dell'Oman.

Si tratta di eventi di precipitazioni più intensi e più frequenti, che non possono non far parlare di sé a livello climatico, come sottolineato da Greta Thunberg. D'altronde, anche il recente rapporto del Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico dell'Onu aveva chiarito che con l'aumento delle temperature globali anche le precipitazioni sarebbero diventate più estreme, in quanto l'atmosfera è in grado trattenere più vapore acqueo.

Keystone