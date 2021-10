La Finlandia approva l'uso di un vaccino anti-Covid per i visoni

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

HELSINKI - Le autorità finlandesi hanno dato il via libera all'utilizzo di un vaccino sperimentale contro il coronavirus da somministrare alle popolazioni di visoni.

Lo ha reso noto l'agenzia di stampa AFP, sulla base dell'annuncio di Liisa Kaartinen, dirigente dell'Autorità alimentare finlandese, che si occupa anche delle attività veterinarie.

L'autorizzazione è stata garantita «fino alla fine dicembre», per somministrare il preparato in un migliaio di allevamenti di visoni presenti in Finlandia. Dopo tale data, gli sviluppatori dovranno «mostrare ulteriori prove sulla sua sicurezza».

Del vaccino, sviluppato dalla Finnish Fur Breeders Association (Associazione finlandese degli allevatori di pellicce) e dall'Università di Helsinki, sono disponibili mezzo milione di dosi, «quanto basta per vaccinare due volte tutti gli esemplari».

È ormai da oltre un anno che il visone è spesso associato a focolai di coronavirus, in quanto capace di essere infettato e d'infettare l'uomo. A tal riguardo, il governo danese ha ordinato di abbattere 15 milioni di visoni, lo scorso novembre, per prevenire l'espandersi di una variante del Covid che poteva essere trasmessa agli umani. Abbattimenti simili hanno poi avuto luogo anche in altre parti del mondo, provocando anche forti polemiche.