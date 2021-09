Il leader talebano Abdul Ghani Baradar sarebbe ricoverato in ospedale in seguito a una rissa

KABUL - Continuano a rincorrersi le voci sugli scontri tra i talebani per la gestione del potere in Afghanistan. Scontri non solamente verbali, ma che hanno assunto una dimensione anche fisica: il mullah Abdul Ghani Baradar sarebbe ricoverato nella roccaforte di Kandahar dopo essere rimasto ferito nel corso di una colluttazione con esponenti della rete Haqqani.

Lo afferma il Pashtun Times, che cita fonti della famiglia di Baradar. La Bbc parla di un «duro scambio» verbale che sarebbe poi degenerato fino in una vera e propria rissa nelle sale del palazzo presidenziale di Kabul. I talebani hanno negato ufficialmente queste voci e quelle secondi cui Baradar sarebbe ricoverato in ospedale «sotto la protezione del Pakistan».

Il diverbio sarebbe scoppiato per stabilire a chi spettasse il merito della riconquista dell'Afghanistan e quale fosse stata la strategia chiave (la diplomazia per Baradar, i successi sul terreno per il gruppo di Haqqani).