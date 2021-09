La Lombardia vuole cambiare la legge nazionale sull'uso dei monopattini elettrici

MILANO - Niente monopattino elettrico ai minori di 18 anni. E non solo. Casco obbligatorio e assicurazione necessaria. La regione Lombardia ha approvato oggi una proposta di legge da presentare in Parlamento. Obiettivo: modificare le disposizioni di utilizzo dei monopattini elettrici.

Dopo la morte di un 13enne a Sesto San Giovanni lo scorso 30 agosto, caduto dal monopattino di un amico, il bisogno di una regolamentazione più stringente si fa sentire: «Sebbene il Parlamento abbia colmato alcune delle lacune presenti in passato, ne permangono altre, attinenti al tema fondamentale della sicurezza», spiega Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, al quotidiano MilanoToday.

In particolare, la Lombardia punta ad alzare l'asticella dell'età dai 14 ai 18 anni per andare su un monopattino elettrico, a mettere l'obbligo del casco e al far sottoscrivere a tutti gli utilizzatori un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi. Questo «in considerazione del verosimile rischio che l'uso del mezzo possa causare danni a terzi. Nella vigente legislazione, infatti, l'obbligo di copertura assicurativa è stabilito solamente per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici».

Così la Regione vuole arrivare prima al Consiglio e poi fino in Parlamento e cambiare la legge a livello nazionale. «È sotto gli occhi di tutti la pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono causa di frequenti incidenti stradali», sottolinea ancora De Corato.